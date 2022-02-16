***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımız Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş., sahip oldukları sırasıyla 5.000.000 adet ve 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvuruların olumlu karşılanmadığı SPK ‘nın 11.02.2022 tarihli yazısı ile bu gün bağlı ortaklarımıza bildirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002094BIST