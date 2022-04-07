***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 09:58
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 06.04.2022 tarihinde
Borsa İstanbul A.Ş.'den 42.963.486,70 TL bedelle 35.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi
satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin Çemaş sermayesindeki payı % 4,42
olmuştur.
Şirketimizin CEMAS'taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 9,5'a yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016760
BIST
10:392.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:3914,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0459
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7518
En Düşük
14,7005
10:3916,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0646
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:39913,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,61
|Açılış
|: 913,25
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.446
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|6.456.895
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|KONKA
|16,27
|72.428.940
|% 7,82
|
|BOBET
|4,38
|21.340.254
|% -4,58
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GZNMI
|40,00
|6.414.675
|% -4,21
|
|GRNYO
|2,25
|218.027
|% -3,85
|
|THYAO
|34,68
|634.897.604
|% 0,17
|
|ASELS
|26,18
|619.638.406
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|SASA
|62,85
|438.733.442
|% 2,61
|
|PETKM
|10,09
|320.092.132
|% 0,10
|
|ODAS
|2,11
|253.244.890
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,22
|272.833.141
|% 1,20
|
|HALKB
|5,15
|228.763.363
|% 4,04
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|VAKBN
|3,78
|133.564.927
|% 1,89
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7465
|14,7509
|% 0,31
|
|Euro
|16,0859
|16,0944
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,2556
|19,3522
|% 0,46
|
|Frank
|15,7510
|15,8459
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,22
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,10
|