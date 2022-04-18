***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.03.2022 tarihli açıklamamızda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 ay uzatıldığını duyurduğumuz ,Şirketimizin, Bulgaristan'da bulunan bağlı ortaklığı Işıklar Software & Technology EOOD ‘tarafından geliştirilen, Isikc token' ın 3.üncü arzı 1.170.124 adet Isikc'nin 582.062 USD'ye satılması ile 15 nisan 2022 tarihinde tamamlanmış olup,alıcıların token'ları e-cüzdanlarına yatırılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021427BIST