***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 10:43
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.03.2022 tarihli açıklamamızda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 ay uzatıldığını duyurduğumuz ,Şirketimizin, Bulgaristan'da bulunan bağlı ortaklığı Işıklar Software & Technology EOOD ‘tarafından geliştirilen, Isikc token' ın 3.üncü arzı 1.170.124 adet Isikc'nin 582.062 USD'ye satılması ile 15 nisan 2022 tarihinde tamamlanmış olup,alıcıların token'ları e-cüzdanlarına yatırılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021427
BIST
14:432.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,68
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:4314,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:4315,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0471
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:43933,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,84
|Açılış
|: 933,21
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DAGHL
|19,29
|9.077.535
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.189.549
|% 9,95
|
|YATAS
|15,80
|177.690.557
|% 7,85
|
|DEVA
|37,00
|117.669.321
|% 7,50
|
|IHAAS
|20,00
|24.275.520
|% 7,35
|
|ISGYO
|11,07
|51.989.786
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.376.675
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.937.015
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|77.638.993
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,45
|1.740.421.907
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,42
|1.685.809.580
|% 1,73
|
|THYAO
|37,88
|1.616.290.300
|% 0,64
|
|TUPRS
|257,00
|1.343.415.575
|% 2,19
|
|SISE
|18,03
|1.162.935.256
|% -0,22
|
|ODAS
|2,51
|858.334.719
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|550.805.094
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|721.342.422
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,35
|1.156.701.775
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|619.519.350
|% 1,85
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6632
|14,6673
|% 0,21
|
|Euro
|15,8329
|15,8411
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0232
|19,1186
|% 0,18
|
|Frank
|15,4006
|15,4934
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 0,36
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,33
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.148
|6.302
|-29,16
|
|Yarım
|2.972
|3.048
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,09
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:58KRSTL
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 018, 799 adet işlem
-
14:57YATAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 489, 871 adet işlem
-
14:56DEVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 320 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, YKBNK
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 97 artarak (% 0.93 ) 2, 281