***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 11:53
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 54.000.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %270,37037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için 22.04.2022 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapmış ve Sermaye Artırımına İlişin Taslak İzahname' sini yayınlamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022878
BIST
13:172.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,96
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:1714,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:1715,9386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0109
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:17919,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,00
|Açılış
|: 919,57
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,57
BIST En Aktif Hisseler13:17
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.056.105
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.122.776
|% 9,64
|
|TIRE
|13,62
|75.533.429
|% 7,75
|
|LIDER
|19,35
|202.132.914
|% 7,50
|
|OLMK
|8,24
|29.254.532
|% -8,85
|
|TDGYO
|7,91
|20.369.883
|% -6,83
|
|MANAS
|24,90
|23.611.458
|% -6,18
|
|ATLAS
|1,50
|2.302.908
|% -4,46
|
|MSGYO
|4,19
|11.925.221
|% -4,12
|
|THYAO
|39,92
|1.966.354.060
|% -0,65
|
|ASELS
|28,64
|1.790.163.174
|% 0,42
|
|SISE
|18,53
|1.603.070.999
|% 1,37
|
|GARAN
|14,56
|1.255.932.218
|% 0,48
|
|PETKM
|10,79
|972.956.347
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,06
|912.565.268
|% -1,29
|
|ODAS
|2,59
|481.601.510
|% 2,37
|
|TSKB
|2,08
|307.776.657
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,35
|628.923.986
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,80
|467.816.023
|% 1,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7317
|14,7376
|% 0,24
|
|Euro
|15,9253
|15,9386
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,9120
|19,0068
|% -0,98
|
|Frank
|15,3644
|15,4569
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9175
|3,9372
|% 0,23
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-18,00
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,92
|