***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 54.000.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %270,37037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için 22.04.2022 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapmış ve Sermaye Artırımına İlişin Taslak İzahname' sini yayınlamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022878BIST