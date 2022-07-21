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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2022 16:24
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     % 99,2 oranında bağlı ortaklığımız olan Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Işıklar Turizm) 'nin % 100 oranın da bağlı ortaklığı olan
Bulgaristan-Sofya da faaliyet gösteren  Işıklar Elen Hunting EOOD nin 2.872.870 Bulgar Levası (BGN)  olan sermayesi Işıklar Turizm in
katılımı ile 3.700.000 BGN ye çıkarılmıştır.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047167


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