***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 16:24
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 99,2 oranında bağlı ortaklığımız olan Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Işıklar Turizm) 'nin % 100 oranın da bağlı ortaklığı olan
Bulgaristan-Sofya da faaliyet gösteren Işıklar Elen Hunting EOOD nin 2.872.870 Bulgar Levası (BGN) olan sermayesi Işıklar Turizm in
katılımı ile 3.700.000 BGN ye çıkarılmıştır.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047167
BIST
16:392.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
16:3917,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1045
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
16:3918,0893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1641
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
16:39969,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,23
|Açılış
|: 969,47
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,44
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:37
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.917.399
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|1.940.648
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.815.804
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|LIDER
|24,12
|100.640.645
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,96
|22.561.515
|% -5,68
|
|SANFM
|15,81
|14.345.896
|% -5,05
|
|ALKA
|41,26
|39.808.907
|% -4,80
|
|CANTE
|50,85
|20.742.584
|% -4,60
|
|THYAO
|51,80
|3.521.379.563
|% 0,88
|
|SISE
|21,30
|1.203.342.949
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,08
|923.727.642
|% 2,33
|
|ODAS
|3,71
|904.209.562
|% 3,63
|
|EREGL
|28,04
|849.293.726
|% -0,71
|
|EKGYO
|3,08
|923.727.642
|% 2,33
|
|ODAS
|3,71
|904.209.562
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,33
|279.946.019
|% 7,26
|
|TSKB
|2,32
|373.806.272
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,64
|645.753.787
|% 0,87
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6914
|17,7008
|% 0,56
|
|Euro
|18,0578
|18,0731
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,9969
|21,1022
|% -0,12
|
|Frank
|18,1295
|18,2387
|% 0,46
|
|Riyal
|4,6947
|4,7183
|% 0,54
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|3,96
|
|Altın Gr.
|969
|969
|8,99
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.691
|39,00
|
|Tam
|6.609
|6.675
|67,00
|
|Yarım
|3.220
|3.265
|36,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,01
|