***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 99,2 oranında bağlı ortaklığımız olan Işıklar İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Işıklar Turizm) 'nin % 100 oranın da bağlı ortaklığı olanBulgaristan-Sofya da faaliyet gösteren Işıklar Elen Hunting EOOD nin 2.872.870 Bulgar Levası (BGN) olan sermayesi Işıklar Turizm inkatılımı ile 3.700.000 BGN ye çıkarılmıştır.Saygılarımızla,Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047167BIST