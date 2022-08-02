***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. (Işıklar Ambalaj) ‘nin Konya İli, Çumra İlçesi, İçeriçumra Köyü 12581 Parselde bulunan fabrika arazisi üzerinde Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında zemin uygulamalı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali (GES) kurulumu için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'a yaptığı müracaatın teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış ve 912,6 kWp/875 kWe kurulu gücünde GES yapımı için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu GES ' in kurularak devreye alınması sonrasında, Işıklar Ambalaj üretim tesisleri'nin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık % 55'i oranında, 1.500.000 kWh'lik kısmının yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjisi ile karşılanması öngörülmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051000BIST