***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 14:04
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. (Işıklar Ambalaj) ‘nin Konya İli, Çumra İlçesi, İçeriçumra Köyü 12581 Parselde bulunan fabrika arazisi üzerinde Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında zemin uygulamalı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali (GES) kurulumu için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'a yaptığı müracaatın teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış ve 912,6 kWp/875 kWe kurulu gücünde GES yapımı için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu GES ' in kurularak devreye alınması sonrasında, Işıklar Ambalaj üretim tesisleri'nin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık % 55'i oranında, 1.500.000 kWh'lik kısmının yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjisi ile karşılanması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051000
BIST
15:232.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2317,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0730
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:2318,3428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0259
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:231.028,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.028,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.029,40
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|CANTE
|63,15
|63.721.559
|% 9,92
|
|SANEL
|11,28
|5.276.830
|% 8,57
|
|BMSCH
|13,61
|70.957.960
|% 8,53
|
|KLRHO
|19,38
|33.075.856
|% 7,97
|
|KZBGY
|57,45
|82.130.468
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.282.717
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,52
|23.819.691
|% -8,74
|
|IMASM
|65,10
|57.414.828
|% -7,07
|
|SUMAS
|75,95
|147.111
|% -5,06
|
|AGHOL
|79,15
|511.578.730
|% 3,94
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|GESAN
|62,55
|199.854.160
|% 2,96
|
|OYAKC
|12,71
|169.664.631
|% 0,55
|
|ULUUN
|20,88
|144.604.911
|% -2,43
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|MOBTL
|1,76
|59.603.568
|% -0,56
|
|IHLGM
|0,76
|23.309.849
|% -5,00
|
|HUNER
|3,36
|94.582.590
|% 5,99
|
|PSGYO
|3,16
|61.434.041
|% 1,28
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9588
|% 0,41
|
|Euro
|18,3276
|18,3428
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,8578
|21,9674
|% -0,04
|
|Frank
|18,7672
|18,8803
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.825
|6.929
|52,00
|
|Tam
|6.862
|6.911
|28,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:37KLRHO
Yüzde 7.97 oranında artışla 19.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 631 adet işlem
-
15:36ASUZU
Yüzde 7.86 oranında artışla 314.40 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 513 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 46 artarak (% 0.58 ) 2, 851
-
15:35XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 071.00 milyon TL de
-
15:35KLRHO
Yüzde 8.08 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 288 adet işlem