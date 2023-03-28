***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız, Işıklar Holding A.Ş.(Işıklar Holding) 'nin 360.000.000 ödenmiş sermayesi içinde , % 5,29 oranında, 19.054.604,94 TL nominal değerde hamiline yazılı B gubu pay sahibi olan bir ortağının payları, Işıklar Holding tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'(TTKn) nun "Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" koşullarını düzenleyen 379.uncu maddesine uygun olarak 29.000.000 TL bedelle iktisap edilmiştir.İktisap bedeli İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde payları iktisap edilen ortak tarafından açılan 2018/44E. dosya no.lu fesih davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda "davacı pay sahibinin ortaklıktan çıkma payı olarak" dava tarihi olan 10.01.2018 tarihinden itibaren hesaplanan 16.337.684,05 TL ye , hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128540BIST