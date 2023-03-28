***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 16:11
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız, Işıklar Holding A.Ş.(Işıklar Holding) 'nin 360.000.000 ödenmiş sermayesi içinde , % 5,29 oranında, 19.054.604,94 TL nominal değerde hamiline yazılı B gubu pay sahibi olan bir ortağının payları, Işıklar Holding tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'(TTKn) nun "Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" koşullarını düzenleyen 379.uncu maddesine uygun olarak 29.000.000 TL bedelle iktisap edilmiştir.
İktisap bedeli İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde payları iktisap edilen ortak tarafından açılan 2018/44E. dosya no.lu fesih davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda "davacı pay sahibinin ortaklıktan çıkma payı olarak" dava tarihi olan 10.01.2018 tarihinden itibaren hesaplanan 16.337.684,05 TL ye , hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128540
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1219
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.209,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1094
|19,1141
|% 0,14
|
|Euro
|20,7307
|20,7415
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5181
|23,6360
|% 0,57
|
|Frank
|20,7020
|20,8267
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0728
|5,0983
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|8,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.192
|8.289
|48,00
|
|Yarım
|4.016
|4.056
|23,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.028
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem