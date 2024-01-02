***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin 67.500.000 TL olan ödenmiş sermayesitamamı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun ilave edilmesi suretiyle 179.154.000 TLartırılarak 246.654.000 TL ‘ye yükseltilmiştir.Yapılan sermaye artırımı sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamış olup,Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231348BIST