***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 15:25
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 100 bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin 67.500.000 TL olan ödenmiş sermayesi
tamamı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun ilave edilmesi suretiyle 179.154.000 TL
artırılarak 246.654.000 TL ‘ye yükseltilmiştir.
Yapılan sermaye artırımı sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamış olup,
Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231348
BIST
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16:157.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1529,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2117
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1532,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0785
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:151.974,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.974,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.089.276
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.270.845
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.125
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.006.593
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.174.208.829
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,20
|2.882.026.774
|% 9,44
|
|EREGL
|42,06
|2.728.374.422
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,30
|1.038.967.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|981.586.193
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.907.167
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4732
|37,6611
|% 0,11
|
|Frank
|34,8534
|35,0634
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9027
|7,9423
|% 0,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|