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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2024 15:47
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       % 99,22 oranında bağlı ortaklığımız Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. ‘nin 78.750.000,42  TL olan ödenmiş sermayesi
tamamı İç Kaynaklar'ın  ilave edilmesi suretiyle  17.832.848,27 TL artırılarak 96.582.848,69 TL ‘ye yükseltilmiştir.
Yapılan sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamış olup, Sermaye artırımıı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 
28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231388


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Paladyum 1.087,56 1.092,05 % 0,66  
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