***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 99,22 oranında bağlı ortaklığımız Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. ‘nin 78.750.000,42 TL olan ödenmiş sermayesitamamı İç Kaynaklar'ın ilave edilmesi suretiyle 17.832.848,27 TL artırılarak 96.582.848,69 TL ‘ye yükseltilmiştir.Yapılan sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamış olup, Sermaye artırımıı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231388BIST