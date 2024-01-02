***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 15:47
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 99,22 oranında bağlı ortaklığımız Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. ‘nin 78.750.000,42 TL olan ödenmiş sermayesi
tamamı İç Kaynaklar'ın ilave edilmesi suretiyle 17.832.848,27 TL artırılarak 96.582.848,69 TL ‘ye yükseltilmiştir.
Yapılan sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamış olup, Sermaye artırımıı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce
28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231388
BIST
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16:147.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,59
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1429,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2147
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1432,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0738
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:141.974,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.974,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONTR
|238,70
|1.010.030.794
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.583.898
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.132.106
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.592.738
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.201.362
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|PEGYO
|15,39
|111.901.673
|% -6,95
|
|GUBRF
|169,10
|5.505.203.706
|% 9,95
|
|THYAO
|235,80
|4.159.491.650
|% 3,15
|
|ASTOR
|103,00
|2.852.754.952
|% 9,23
|
|EREGL
|42,08
|2.722.391.057
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|SKBNK
|4,30
|1.037.279.745
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.457.013
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,64
|2.353.952.017
|% 0,51
|
|QUAGR
|5,17
|566.094.155
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.611.928
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4679
|37,6558
|% 0,10
|
|Frank
|34,8499
|35,0599
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9028
|7,9425
|% 0,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|