***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 oranında bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 47.675.000 TL olan ödenmiş sermayesi ,şirketimizin iştiraki ile nakden 8.000.000 TL artırılarak 55.675.000 TL ye çıkarılmıştır.Sermaye artırım işlemi 14.02.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünce tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249710BIST