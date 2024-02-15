***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 11:25
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 100 oranında bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 47.675.000 TL olan ödenmiş sermayesi ,şirketimizin iştiraki ile nakden 8.000.000 TL artırılarak 55.675.000 TL ye çıkarılmıştır.Sermaye artırım işlemi 14.02.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249710
BIST
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13:499.195
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 122,49
|Açılış
|: 9.114
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|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.215
13:4930,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0134
|Açılış
|: 30,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
13:4933,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1325
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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33,3926
En Düşük
32,8144
13:491.975,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
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1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler13:47
|ERCB
|158,60
|299.755.241
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|103.057.146
|% 9,99
|
|ULUFA
|12,15
|19.431.495
|% 9,95
|
|BIENY
|51,25
|313.054.743
|% 9,93
|
|KUVVA
|57,00
|4.116.533
|% 9,51
|
|DOFER
|53,30
|73.762.542
|% -6,00
|
|RNPOL
|43,98
|85.629.135
|% -4,39
|
|MARBL
|24,68
|361.803.193
|% -3,82
|
|MEGMT
|60,55
|137.816.992
|% -3,43
|
|BINHO
|622,50
|1.028.670.293
|% -3,19
|
|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
|% 0,10
|
|BINHO
|622,50
|1.028.670.293
|% -3,19
|
|MIATK
|55,40
|870.418.202
|% 0,09
|
|ASTOR
|122,80
|766.649.969
|% 1,32
|
|KLSER
|74,05
|558.958.799
|% 3,57
|
|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
|% 0,10
|
|BEGYO
|5,08
|240.715.410
|% 3,89
|
|PSGYO
|6,71
|311.185.994
|% -0,74
|
|LRSHO
|3,05
|92.870.828
|% 0,33
|
|MHRGY
|6,13
|127.473.253
|% 1,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7514
|30,7578
|% 0,05
|
|Euro
|33,1149
|33,1409
|% 0,38
|
|Sterlin
|38,4909
|38,6839
|% -0,03
|
|Frank
|34,6915
|34,9005
|% 0,35
|
|Riyal
|8,1811
|8,2221
|% 0,06
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|898,37
|905,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,19
|962,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,83
|1.997,12
|% 0,66
|