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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

06.07.2021 09:27



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Pay Satış Bilgi Formu

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Açıklamalar

Bağlı ortaklıklarımız Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş., sahip oldukları sırasıyla 21.468.022 adet ve 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmışlardır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946676


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