***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
06.07.2021 09:27
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımız Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş., sahip oldukları sırasıyla 21.468.022 adet ve 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmışlardır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946676
BIST
10:001.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.397
En Düşük
1.395
10:008,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0010,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:00502,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,84
|Açılış
|: 502,11
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:00
|EUKYO
|7,30
|95.732
|% 11,49
|
|EDATA
|7,26
|2.770.089
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|2.875.654
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|VAKFN
|12,64
|3.741.718
|% 7,39
|
|NIBAS
|11,72
|338.755
|% -9,78
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|THYAO
|14,13
|11.019.719
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|GARAN
|8,62
|5.215.497
|% -0,23
|
|SISE
|7,77
|5.003.981
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,58
|3.087.440
|% 0,00
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|TSKB
|1,29
|2.285.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|2.724.689
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6523
|8,6551
|% -0,11
|
|Euro
|10,2884
|10,2930
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9819
|12,0420
|% 0,15
|
|Frank
|9,3600
|9,4164
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2992
|2,3108
|% -0,21
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,78
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|
Seans Raporu
10:00
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10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.09 ) 1, 503
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10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, KSTUR
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EDATA, SELVA
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR