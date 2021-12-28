***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2021 09:19
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.12.2021 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,09 - 1,22 fiyat aralığından 25.178.493 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir
Bu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş sermayesindeki paylarımız 27.12.2021 tarihi itibarıyla % 5,01 olmuştur.
Saygılarımızla,
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2021 25.178.493 0 25.178.493 14.459.947,9 39.638.440,9 % 1,83 % 1,83 % 5,01 % 5,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986509
BIST
15:111.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -15,64
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.873
15:1111,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1232
|Açılış
|: 11,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
15:1113,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1634
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
15:11681,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 6,98
|Açılış
|: 681,23
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler15:09
|RODRG
|19,36
|5.989.126
|% 10,00
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|ALGYO
|31,76
|77.243.092
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,34
|48.417.103
|% 9,94
|
|OYYAT
|53,65
|74.922.764
|% 9,04
|
|SEYKM
|13,73
|9.202.620
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|TACTR
|34,00
|1.975.198
|% -7,15
|
|SASA
|51,00
|1.093.486.442
|% -0,68
|
|GARAN
|11,45
|1.025.993.790
|% -1,89
|
|SISE
|13,67
|1.021.867.567
|% 0,89
|
|EREGL
|28,46
|843.436.947
|% -0,91
|
|THYAO
|20,70
|765.334.568
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,23
|765.245.502
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|538.076.052
|% -4,10
|
|ODAS
|1,34
|144.859.329
|% -1,47
|
|GARAN
|11,45
|1.025.993.790
|% -1,89
|
|SISE
|13,67
|1.021.867.567
|% 0,89
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6481
|11,6726
|% 1,06
|
|Euro
|13,2067
|13,2358
|% 1,18
|
|Sterlin
|15,6285
|15,7069
|% 0,80
|
|Frank
|12,6603
|12,7366
|% 0,79
|
|Riyal
|3,0931
|3,1087
|% 0,70
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|4,67
|
|Altın Gr.
|689
|689
|14,65
|
|Cumhuriyet
|4.641
|4.711
|201,00
|
|Tam
|4.612
|4.733
|190,85
|
|Yarım
|2.229
|2.290
|92,32
|
|Çeyrek
|1.118
|1.145
|46,16
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,79
|8,80
|0,21
|
|B. Petrol
|79,32
|79,32
|1,10
|
Seans Raporu
15:09
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, SISE, KOZAL
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 07 kaybederek (% -1.19 ) 1, 669
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15:24
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15:24
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