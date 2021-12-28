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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.12.2021 09:19
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27.12.2021 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,09 - 1,22  fiyat aralığından 25.178.493 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir
Bu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş sermayesindeki paylarımız 27.12.2021 tarihi itibarıyla % 5,01 olmuştur. 
Saygılarımızla,
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2021 25.178.493 0 25.178.493 14.459.947,9 39.638.440,9 % 1,83 % 1,83 % 5,01 % 5,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986509


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PRKAB 48,92 9.678.920 % 9,98  
ALGYO 31,76 77.243.092 % 9,97  
VBTYZ 22,34 48.417.103 % 9,94  
OYYAT 53,65 74.922.764 % 9,04  
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15:09 Alış Satış %  
Dolar 11,6481 11,6726 % 1,06  
Euro 13,2067 13,2358 % 1,18  
Sterlin 15,6285 15,7069 % 0,80  
Frank 12,6603 12,7366 % 0,79  
Riyal 3,0931 3,1087 % 0,70  
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15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 4,67  
Altın Gr. 689 689 14,65  
Cumhuriyet 4.641 4.711 201,00  
Tam 4.612 4.733 190,85  
Yarım 2.229 2.290 92,32  
Çeyrek 1.118 1.145 46,16  
Gümüş.Ons 23,18 23,22 0,14  
Gümüş Gr. 8,79 8,80 0,21  
B. Petrol 79,32 79,32 1,10  
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