***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
20.03.2024 17:09
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 Ay
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde
IEYHO paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından Borsadan IEYHO paylarının geri alımın yapılmasına,
-Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 100.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
-Geri alım programının azami süresinin 2 ay olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260628
BIST