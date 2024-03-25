***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
25.03.2024 19:57
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 Ay
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,93
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,94
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,95
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 250.000 0,046 4,96
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 21.03.2024 1.000.000 0,184 4,99
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.175.949 0,216 5,37 2.000.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 2.109.807 0,388 5,38 3.175.949
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.964.244 0,361 5,39 5.285.756
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 1.500.000 0,276 5,4 7.250.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 22.03.2024 500.000 0,092 5,41 8.750.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 21.209 0,004 5,34 9.250.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 264.938 0,049 5,35 9.271.209
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 13.888 0,003 5,36 9.536.147
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 233.306 0,043 5,37 9.550.035
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 571.671 0,105 5,38 9.783.341
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 36.817 0,007 5,39 10.355.012
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 24.112 0,004 5,43 10.391.829
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 208.171 0,038 5,5 10.415.941
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 46.031 0,008 5,69 10.624.112
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 139.857 0,026 5,75 10.670.143
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 240.000 0,044 5,77 10.810.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 22.853 0,004 5,81 11.050.000
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 25.03.2024 192.147 0,035 5,82 11.072.853
Ek Açıklamalar
20.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 25.03.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
25.03.2024 tarihinde 5,34 TL – 5,82 TL fiyat aralığında (ortalama 5,5136 TL ) 2.015.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu IEYHO payları 11.265.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,072 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262253
BIST