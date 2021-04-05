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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 18:11



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 543.595.733,23
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.200.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 2.561.724,9 3.093.341,340 120,75228 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039 Nâma
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 541.034.008,33 653.310.925,430 120,75228 1,00 B Grubu B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 543.595.733,23 656.404.266,770 120,75228

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere:
1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan sermayeyi temsil eden 656.404.266,77 TL tutarındaki 1 TL nominal değerli 3.093.341,34 adeti A Grubu nama yazılı, 653.310.925,43 adeti borsada işlem görecek nitelikte B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 656.404.266,77 adet payın ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,
3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,
4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,
6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
karar vermiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IEYHO 05.04.2021 Tarih 2021-08 Sayılı YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923510


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