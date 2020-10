***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIşıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 67.500.000,00 67.500.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 216.500.000,00 164.782.137,00 TRY 76,11 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar İnşaat ve Turizm İşl.A.Ş. İnşaat ve Turizm 78.750.000,42 78.135.157,09 TRY 99,22 BAĞLI ORTAKLIKGlobal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42.000.000,00 6.627.500,00 TRY 15,78 İŞTİRAKMetemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 22.000.000,00 22.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt.A.Ş. İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt 670.000,00 670.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrımenkul Yatırımı ve İşletmeciliği 266.428,60 266.428,60 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKPelitli Enerji A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAKYulaflı Enerji A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAKIşıklar Holding A.Ş. Holding Faaliyeti 360.000.000,00 293.383.690,10 TRY 81,49 BAĞLI ORTAKLIKÇemaş Döküm Sanayi A.Ş. Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi 474.000.000,00 8.665.000,75 TRY 1,83 İŞTİRAKIşıklar Coin Bulgaria Ltd Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı,Securty Token Arzı 1.000,00 1.000,00 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884288BIST