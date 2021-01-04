***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 16:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02165370000 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327/702116
Ahmet Lütfi Göktuğ Mali İşler Müdürü 02122903235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896689
BIST
17:221.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 19,94
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:227,3901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:229,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:22460,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,48
|Açılış
|: 460,47
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,48
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:22
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.032.591
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.280.351
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|18.548.509
|% -9,78
|
|ARZUM
|22,70
|457.196.143
|% -7,80
|
|EKGYO
|2,31
|1.953.066.348
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,60
|1.597.402.655
|% -6,33
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.760.809
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.258.851.351
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.045.874.273
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,31
|1.953.066.348
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,54
|722.817.937
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,12
|719.722.658
|% 1,30
|
|ZOREN
|2,92
|621.191.789
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,02
|818.225.108
|% 4,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3901
|% -0,54
|
|Euro
|9,0760
|9,0864
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% -1,05
|
|Frank
|8,3525
|8,4028
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9608
|1,9707
|% -0,69
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,35
|52,35
|0,55
|