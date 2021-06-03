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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2021 14:23



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA KUTLU IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 02.02.2011 İcrada Görevli Değil Başkan ve Murahhas Aza Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalık Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
UĞUR IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 02.02.2011 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
VOLKAN GİRİŞKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.05.2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Genel Müdürü (CEO) -Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.02.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SIRRI GÖKÇEN ODYAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil
CAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ZİYA MEHMET GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
TURGUT IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.05.2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyeIşıklar Holding A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil
ELA IŞIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.05.2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Işıklar Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939843


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