***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiIşıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 67.500.000,00 67.500.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar İnşaat ve Turizm İşl.A.Ş. İnşaat ve Turizm 78.750.000,42 78.133.157,09 TRY 99,22 BAĞLI ORTAKLIKIşıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 218.201.975,00 164.782.137,00 TRY 75,52 BAĞLI ORTAKLIKGlobal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42.000.000,00 6.627.500,00 TRY 15,78 İŞTİRAKMetemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKYulaflı Enerji A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50.000,00 10.000,00 TRY 20 İŞTİRAKIşıklar Holding A.Ş. Holding Faaliyeti 360.000.000,00 297.238.690,10 TRY 82,57 BAĞLI ORTAKLIKÇemaş Döküm Sanayi A.Ş. Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi 791.000.000,00 40.163.440,9 TRY 5,077 İŞTİRAKIşıklar Software and Technology EOOD Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı,Securty Token Arzı 1.000,00 1.000,00 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995148BIST