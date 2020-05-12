***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2020 12:30
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Ermiş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844382
BIST
13:0798.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 913,52
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.747
En Düşük
97.740
13:077,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
13:077,6136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
13:07385,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,68
|Açılış
|: 385,35
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.771
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|51.093.776
|% -5,50
|
|SEYKM
|10,96
|20.741.270
|% -4,94
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,33
|437.728.043
|% 8,11
|
|ISFIN
|3,77
|359.790.261
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.117.193
|% 9,94
|
|MGROS
|33,34
|294.546.837
|% 5,51
|
|ASELS
|27,14
|280.141.867
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|172.462.266
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,39
|279.717.289
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,60
|70.123.210
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,77
|359.790.261
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,07
|96.713.605
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6416
|8,6849
|% -0,64
|
|Frank
|7,2034
|7,2468
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8660
|1,8753
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,83
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.525
|-13,00
|
|Tam
|2.555
|2.590
|-13,30
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,70
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,43
|