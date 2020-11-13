***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 09:15
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888315
BIST
12:021.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 14,71
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:027,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:029,0541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0437
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:02462,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:02
|TKURU
|430,50
|5.751.911
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.136.613
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.187.810
|% 9,97
|
|SRVGY
|47,00
|5.093.250
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.428
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,28
|1.842.139.900
|% 3,13
|
|GARAN
|8,75
|1.574.940.740
|% 1,39
|
|ODAS
|3,64
|499.469.356
|% -0,82
|
|PETKM
|4,75
|490.306.611
|% 2,15
|
|AKBNK
|6,27
|459.815.721
|% 0,48
|
|KRDMD
|4,28
|1.842.139.900
|% 3,13
|
|GARAN
|8,75
|1.574.940.740
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,91
|305.761.713
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,81
|444.726.098
|% 1,44
|
|ODAS
|3,64
|499.469.356
|% -0,82
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6492
|7,6531
|% -0,46
|
|Euro
|9,0300
|9,0541
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0433
|10,0937
|% -0,17
|
|Frank
|8,3398
|8,3901
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,37
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,09
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,52
|