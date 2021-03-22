***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 09:13
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919560
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|TRILC
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|% 9,97
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|AVHOL
|8,98
|10.220.371
|% 6,40
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|BJKAS
|6,07
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|% 3,06
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|DOCO
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|66.663.738
|% 0,16
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|UFUK
|22,68
|50.576
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|ULAS
|5,22
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|% -10,00
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|NATEN
|39,60
|18.386.328
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|DARDL
|29,88
|4.020.686
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|EKGYO
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|159.243.089
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|EGPRO
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|GARAN
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|481.285.630
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|FROTO
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|SISE
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|PETKM
|5,45
|339.063.570
|% -9,92
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|GARAN
|7,98
|1.074.320.190
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|EKGYO
|1,89
|159.243.089
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|PETKM
|5,45
|339.063.570
|% -9,92
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|YKBNK
|2,39
|144.619.221
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|SISE
|6,95
|381.706.842
|% -9,74
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|12:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8903
|7,8966
|% 9,48
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|Euro
|9,3885
|9,4206
|% 9,67
|
|Sterlin
|10,9781
|11,0331
|% 10,08
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|Frank
|8,5274
|8,5788
|% 10,29
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|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 10,13
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|12:34
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,81
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|Altın Gr.
|441
|442
|36,68
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|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|118,36
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,26
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|Çeyrek
|696
|714
|28,63
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|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,72
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|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,41
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|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,41
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