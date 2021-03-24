***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 09:04
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920074
BIST
13:191.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 20,13
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:197,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:199,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:19443,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,20
|Açılış
|: 443,14
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|BERDN
|0,20
|1.843
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|TUMTK
|0,23
|3.687
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9408
|7,9540
|% 0,18
|
|Euro
|9,4073
|9,4501
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,8726
|10,9271
|% -0,14
|
|Frank
|8,4583
|8,5092
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1132
|2,1238
|% 0,11
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,79
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|26,61
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|12,87
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,44
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|1,71
|