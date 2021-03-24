***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2021 15:19
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920169
BIST
16:371.416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 38,29
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.422
En Düşük
1.372
16:377,9259
En Yüksek
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|: -0,18%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,9100
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|Önceki Kapanış
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8,0444
En Düşük
7,8310
16:379,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 9,3500
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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En Düşük
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16:37442,27
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 442,27
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
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447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AYGAZ
|15,51
|44.210.475
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|66.974.345
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.282.612
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.090.567
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.728.430
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,66
|429.285.534
|% -3,17
|
|BJKAS
|5,86
|232.817.059
|% -1,35
|
|AVHOL
|8,94
|7.363.702
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|EMKEL
|2,63
|8.172.809
|% -0,75
|
|GARAN
|7,28
|5.938.114.643
|% 1,25
|
|SASA
|48,00
|1.259.974.411
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|789.514.155
|% 3,90
|
|AKBNK
|4,96
|772.392.120
|% 3,33
|
|SISE
|7,28
|766.408.839
|% 2,97
|
|GARAN
|7,28
|5.938.114.643
|% 1,25
|
|TSKB
|1,47
|317.073.673
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,27
|479.027.489
|% 3,65
|
|SKBNK
|1,19
|225.693.020
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,92
|304.341.901
|% 3,78
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9201
|7,9298
|% -0,13
|
|Euro
|9,3928
|9,4173
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,8615
|10,9160
|% -0,24
|
|Frank
|8,4514
|8,5023
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,66
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.927
|2.971
|22,00
|
|Tam
|2.911
|2.987
|22,85
|
|Yarım
|1.407
|1.445
|11,05
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|1,90
|