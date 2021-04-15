***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2021 09:07
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928329
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
0
En Düşük
0
18:058,0531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1021
En Düşük
8,0318
18:059,6591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7160
En Düşük
9,6437
18:05452,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,26
|Açılış
|: 452,58
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,37
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,82
|9.137.125
|% 79,10
|
|ARENA
|52,60
|41.193.211
|% 2,33
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|ALARK
|10,71
|55.042.538
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|ALARK
|10,71
|55.042.538
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,67
|55.284.488
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,73
|258.705.316
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,00
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 0,00
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0473
|8,0531
|% -0,22
|
|Euro
|9,6477
|9,6591
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,1086
|11,1643
|% 0,28
|
|Frank
|8,7217
|8,7742
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|6,93
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem