***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2021 14:56
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959668
BIST
17:091.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:098,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:099,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:09486,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 486,76
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BASGZ
|22,44
|218.312.545
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|181.955.506
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|39.625.298
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|281.199
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|76.782.953
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.165.518
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,34
|157.723.516
|% -8,71
|
|FONET
|14,42
|18.971.896
|% -8,04
|
|GARAN
|9,37
|984.332.929
|% 0,86
|
|EREGL
|18,81
|636.958.988
|% 1,40
|
|TUPRS
|99,45
|513.946.403
|% -0,95
|
|SISE
|8,68
|505.499.871
|% -0,12
|
|KOZAA
|15,36
|480.411.722
|% 4,49
|
|GARAN
|9,37
|984.332.929
|% 0,86
|
|ODAS
|1,43
|144.496.958
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|264.918.382
|% -3,70
|
|YKBNK
|2,56
|245.656.618
|% 0,79
|
|TSKB
|1,30
|84.450.779
|% -0,76
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5053
|8,5080
|% 0,01
|
|Euro
|9,9367
|9,9417
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5504
|11,6083
|% 0,07
|
|Frank
|9,2266
|9,2822
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% 0,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|-1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-5,27
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-2,55
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21GSDHO
Yüzde 6.04 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 054, 666 adet işlem
-
17:20SELGD
Yüzde 7.69 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 450, 391 adet işlem
-
17:19SUMAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 940 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 53 artarak (% 0.55 ) 1, 560
-
17:17XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 711.00 milyon TL de