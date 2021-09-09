***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 15:46
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kutlu Işık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962990
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
0
En Düşük
0
18:058,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4328
18:0510,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0201
En Düşük
9,9775
18:05489,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,87
|Açılış
|: 489,66
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,74
|325.400.059
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,95
|35.970.397
|% 0,00
|
|DOAS
|29,50
|72.522.749
|% 0,00
|
|EREGL
|18,07
|394.213.544
|% 0,00
|
|FRIGO
|18,01
|5.935.342
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|325.400.059
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,95
|35.970.397
|% 0,00
|
|DOAS
|29,50
|72.522.749
|% 0,00
|
|EREGL
|18,07
|394.213.544
|% 0,00
|
|FRIGO
|18,01
|5.935.342
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,00
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4463
|8,4503
|% 0,15
|
|Euro
|9,9927
|10,0037
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6717
|11,7302
|% 0,25
|
|Frank
|9,1872
|9,2426
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,94
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,10
|72,10
|0,65
|