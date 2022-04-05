***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:13
***IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IEYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015718
BIST
10:262.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,70
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.317
10:2614,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7148
En Düşük
14,6627
10:2616,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1716
En Düşük
16,1032
10:26912,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 912,19
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ARMDA
|85,90
|1.836.456
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|TMSN
|18,39
|45.781.692
|% 6,86
|
|ACSEL
|32,98
|13.314.771
|% 6,73
|
|ASUZU
|92,80
|65.068.578
|% 5,45
|
|CEOEM
|12,62
|3.139.520
|% -4,32
|
|GZNMI
|47,10
|7.280.724
|% -3,40
|
|KENT
|240,00
|186.960
|% -2,44
|
|GRNYO
|2,44
|1.080.017
|% -2,40
|
|EDIP
|3,39
|1.837.551
|% -2,31
|
|THYAO
|34,16
|714.543.829
|% 2,09
|
|GARAN
|12,62
|655.434.548
|% -0,08
|
|ASELS
|25,76
|632.526.907
|% 1,66
|
|AKBNK
|7,85
|424.833.548
|% 1,68
|
|YKBNK
|4,27
|398.543.980
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,27
|398.543.980
|% 1,43
|
|ODAS
|1,80
|103.079.876
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,85
|424.833.548
|% 1,68
|
|HALKB
|5,06
|268.200.164
|% 4,76
|
|VAKBN
|3,80
|199.524.191
|% 3,26
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7097
|14,7155
|% 0,25
|
|Euro
|16,1587
|16,1727
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,2668
|19,3635
|% 0,34
|
|Frank
|15,8319
|15,9272
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9094
|3,9290
|% 0,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,08
|