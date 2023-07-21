***IEYHO* *NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO******NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 15.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.(NIBAS) paylarına ilişkin, Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 27.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedildiği hususu şifahen öğrenilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174102BIST