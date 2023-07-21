***IEYHO* *NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 11:15
***IEYHO******NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 15.000.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.(NIBAS) paylarına ilişkin, Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 27.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedildiği hususu şifahen öğrenilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174102
BIST
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13:316.716
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 34,22
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3126,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3129,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:311.700,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.700,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SDTTR
|180,40
|608.364.508
|% 10,00
|
|ONCSM
|126,60
|369.289.563
|% 9,61
|
|ASTOR
|97,95
|5.858.517.153
|% 9,20
|
|INGRM
|813,10
|65.888.097
|% 9,02
|
|KOPOL
|62,85
|338.705.341
|% 8,08
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9384
|% 0,72
|
|Euro
|29,9661
|29,9741
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.127
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.564
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|