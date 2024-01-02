***IEYHO* *NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO******NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. bu gün , Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. ‘nin 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesindeki % 9,26 oranında ,5.000.000 TL nominal değerdeki paylarının , Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesindesatılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.08.2023 tarihinde yapmış olduğubaşvurunun işlemden kaldırılmasını talep etmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231420BIST