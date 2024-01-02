***IEYHO* *NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 16:21
***IEYHO******NIBAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. bu gün , Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. ‘nin 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesindeki % 9,26 oranında ,
5.000.000 TL nominal değerdeki paylarının , Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde
satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.08.2023 tarihinde yapmış olduğu
başvurunun işlemden kaldırılmasını talep etmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231420
BIST
'
17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2324
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7498
En Düşük
29,4693
17:5932,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0921
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
17:591.968,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.974,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7290
|29,7458
|% 0,79
|
|Euro
|32,5835
|32,6054
|% -0,28
|
|Sterlin
|37,4207
|37,6084
|% -0,03
|
|Frank
|34,9072
|35,1175
|% -0,18
|
|Riyal
|7,9081
|7,9478
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|989,43
|991,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,81
|1.092,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,25
|2.063,57
|% 0,66
|