***IFF* *ISJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









nvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 28/10/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUİş Portföy Ayaydın Serbest(Döviz) Özel FonIFFİş Portföy İkinci Serbest (Döviz)Özel FonISJhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884146BIST