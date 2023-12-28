***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2023 17:11
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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28.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2023 tarihli E-12233903-350.03-45720 sayılı yazısı ile İşletme adı olarak "İsra Portföy" ifadesinin kullanımına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230181
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0858
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0918
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.966,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|PETKM
|17,59
|1.124.452.163
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4591
|29,4662
|% 0,29
|
|Euro
|32,7290
|32,7615
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,4797
|37,6677
|% -0,05
|
|Frank
|35,0328
|35,2439
|% 0,86
|
|Riyal
|7,8294
|7,8686
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,72
|1.008,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,93
|1.139,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,64
|2.075,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
-
17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem