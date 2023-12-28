***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2023 tarihli E-12233903-350.03-45720 sayılı yazısı ile İşletme adı olarak "İsra Portföy" ifadesinin kullanımına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230181BIST