***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2024 14:14
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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04.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Okan Bayrak 02.01.2024 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Okan Bayrak'a kariyerinin devamında başarılar dileriz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232407
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BIST En Aktif Hisseler14:55
|BEGYO
|3,41
|241.448.802
|% 10,00
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|BURVA
|81,95
|10.109.227
|% 10,00
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|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
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|BIOEN
|18,66
|46.553.339
|% 9,96
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|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
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|BAYRK
|17,73
|54.687.566
|% -10,00
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|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
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|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
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|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
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|PRZMA
|37,84
|16.967.613
|% -5,45
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|THYAO
|231,80
|2.840.967.446
|% 0,74
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|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
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|GUBRF
|162,90
|2.265.763.080
|% -0,37
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|TUPRS
|142,50
|2.259.614.169
|% 1,42
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|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
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|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
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|EKGYO
|7,15
|1.048.145.058
|% 3,92
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|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
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|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
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|PETKM
|19,17
|1.544.999.274
|% 5,62
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|14:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,7722
|29,7796
|% 0,03
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|Euro
|32,6925
|32,7188
|% 0,50
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|Sterlin
|37,6970
|37,8861
|% 0,29
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|Frank
|34,8673
|35,0774
|% -0,05
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|Riyal
|7,9178
|7,9575
|% 0,05
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|14:55
|Alış
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|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
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|Platin
|974,21
|975,97
|% 0,66
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|Paladyum
|1.067,87
|1.073,07
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,93
|78,93
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.046,87
|2.047,16
|% 0,66
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