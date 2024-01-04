***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Okan Bayrak 02.01.2024 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Okan Bayrak'a kariyerinin devamında başarılar dilerizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232407BIST