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***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2023 17:56
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 24.11.2023 GGPYŞ/PY.12/1575

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 75.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15000000 TRY 100
TOPLAM 15000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Ostim Endüstriye Yatırımlar ve İşletme A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
AHMAD RAVAD RAMAZANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli İsra GROUP İNŞ. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , WİNMARK MÜLK YÖNETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , VMALL İNŞ.YATIRIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , İSRA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , VORMAN RESORT TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , VKAMPÜS EĞİTİM SAĞLIK TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , GEOSİMA SONDAJ HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , İSRA ROTA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili , V FİLO KİRALAMA TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
MUHAMMED VEYSEL VURAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli İSRA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , GEOSİMA SONDAJ HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SERTAN KOCASARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
BÜLENT ÖZÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Değil Yayla Agro Gıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ömer ÇANKAL İş Geliştirme Müdürü-Masak Uyum Görevlisi
Aydın SEPETÇİ Muhasebe Yöneticisi
Muharrem MEMİŞ Finans Yöneticisi-Masak Uyum Görevlisi Yardımcısı
Cüneyt ÖZTÜRK Fon Operasyon Yöneticisi
Nurettin YİĞİT Değerleme Uzmanı
Mehmed Said ARI Fon Operasyon Uzman Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Okan BAYRAK Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı 204533




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229425


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