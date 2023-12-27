***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Ostim Endüstriye Yatırımlar ve İşletme A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilAHMAD RAVAD RAMAZANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli İsra Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,İsra Group İnş.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , Winmark Mülk Yönetim A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi , VMall İnş.Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Vorman Resort Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Vkampüs Eğitim Sağlık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Geosima Sondaj Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili , İsra Rota Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili , V Filo Kiralama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilMUHAMMED VEYSEL VURAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli İsra Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Geosima Sondaj Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSERTAN KOCASARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT ÖZÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.05.2023 İcrada Görevli Değil Yayla Agro Gıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviÖmer ÇANKAL İş Geliştirme Müdürü-Masak Uyum GörevlisiAydın SEPETÇİ Muhasebe YöneticisiMuharrem MEMİŞ Finans Yöneticisi-Masak Uyum Görevlisi YardımcısıCüneyt ÖZTÜRK Fon Operasyon YöneticisiNurettin YİĞİT Değerleme UzmanıEmre TONKUŞ Girişim Sermayesi Yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personelMehmet Said ARI Fon Operasyon Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229558BIST