***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2024 12:33
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cüneyt ÖZTÜRK FON OPERASYON YÖNETİCİSİ 07.09.2023 2124383798 c.ozturk@israportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232391
BIST
'
14:557.461
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 49,33
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5529,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0102
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5532,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1619
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:551.957,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.958,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|BINHO
|305,50
|120.787.512
|% 8,33
|
|EKOS
|41,98
|168.979.076
|% 8,25
|
|EYGYO
|9,46
|25.766.891
|% 7,26
|
|TATEN
|29,64
|51.018.579
|% -3,89
|
|BYDNR
|22,26
|6.073.095
|% -2,54
|
|ENERY
|108,20
|49.698.775
|% -2,35
|
|IZENR
|26,04
|102.523.994
|% -2,25
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|ASTOR
|105,70
|1.216.859.547
|% -0,28
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|CWENE
|273,25
|253.977.149
|% -0,27
|
|KBORU
|42,90
|244.646.605
|% 2,24
|
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|REEDR
|21,82
|294.372.795
|% -2,24
|
|ASTOR
|105,70
|1.216.859.547
|% -0,28
|
|SKYMD
|7,46
|65.842.784
|% 3,18
|
|MHRGY
|4,85
|34.089.878
|% -0,21
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7722
|29,7796
|% 0,03
|
|Euro
|32,6925
|32,7188
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6660
|37,8549
|% 0,21
|
|Frank
|34,8524
|35,0624
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9172
|7,9569
|% 0,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|973,38
|975,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,95
|1.070,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,92
|78,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,95
|2.045,24
|% 0,66
|