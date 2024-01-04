Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2024 12:33
***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IGP*** İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cüneyt ÖZTÜRK FON OPERASYON YÖNETİCİSİ 07.09.2023 2124383798 c.ozturk@israportfoy.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232391


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:557.461
Değişim :  0,67% |  49,33
Açılış :  7.422  
Önceki Kapanış :  7.412  
En Düşük
7.387 En Yüksek
7.508
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEGYO 3,41 241.582.593 % 10,00  
TARKM 617,00 697.358.999 % 9,40  
BINHO 305,50 120.787.512 % 8,33  
EKOS 41,98 168.979.076 % 8,25  
EYGYO 9,46 25.766.891 % 7,26  
daha fazla
14:55 Alış Satış %  
Dolar 29,7722 29,7796 % 0,03  
Euro 32,6925 32,7188 % 0,50  
Sterlin 37,6660 37,8549 % 0,21  
Frank 34,8524 35,0624 % -0,10  
Riyal 7,9172 7,9569 % 0,04  
daha fazla
14:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,99 % 0,66  
Platin 973,38 975,22 % 0,66  
Paladyum 1.064,95 1.070,08 % 0,66  
Brent Pet. 78,92 78,92 % 0,66  
Altın Ons 2.044,95 2.045,24 % 0,66  
Seans Raporu 14:55
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru