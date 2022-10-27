***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 10:09
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30.09.2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074557
BIST
13:013.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
13:0118,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
13:0118,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
13:01994,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 994,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:59
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|60.890.364
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|SUMAS
|112,90
|690.730
|% 9,93
|
|BRKSN
|14,10
|4.436.869
|% 9,56
|
|VKING
|10,26
|3.293.876
|% -8,23
|
|OZRDN
|14,82
|27.794.792
|% -5,90
|
|MRSHL
|326,50
|25.548.689
|% -4,20
|
|GZNMI
|40,10
|37.398.674
|% -4,07
|
|BARMA
|83,65
|25.016.798
|% -3,57
|
|THYAO
|99,10
|4.812.630.249
|% 0,30
|
|SISE
|33,54
|1.612.477.374
|% -1,35
|
|TUPRS
|368,20
|1.113.284.158
|% 0,08
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|YKBNK
|9,36
|864.722.991
|% -1,89
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|TSKB
|3,09
|622.995.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,36
|864.722.991
|% -1,89
|
|HALKB
|8,43
|651.538.005
|% -0,24
|
|ODAS
|8,10
|614.847.489
|% 1,89
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6088
|% 0,00
|
|Euro
|18,7045
|18,7209
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,4527
|21,5603
|% -0,52
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
|