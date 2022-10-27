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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.10.2022 10:09
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

30.09.2022 Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074557


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BIST En Aktif Hisseler12:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 272.458 % 10,00  
VERUS 81,70 60.890.364 % 9,96  
MTRYO 2,76 2.909.771 % 9,96  
SUMAS 112,90 690.730 % 9,93  
BRKSN 14,10 4.436.869 % 9,56  
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12:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6070 18,6088 % 0,00  
Euro 18,7045 18,7209 % -0,26  
Sterlin 21,4527 21,5603 % -0,52  
Frank 18,7335 18,8464 % -0,22  
Riyal 4,9360 4,9608 % 0,08  
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12:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.663 -2,11  
Altın Gr. 995 995 -0,25  
Cumhuriyet 6.657 6.758 -24,00  
Tam 6.689 6.747 -21,00  
Yarım 3.259 3.298 -8,00  
Çeyrek 1.635 1.649 -7,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,34 -0,26  
Gümüş Gr. 11,55 11,58 -0,14  
B. Petrol 93,70 93,70 -0,09  
Seans Raporu 12:59
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