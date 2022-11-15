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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.11.2022 11:39
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 İç Kapı No:40 Sarıyer/İstanbul 0212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 0212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080041


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KARSN 12,24 674.303.551 % 9,97  
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Riyal 4,9367 4,9615 % 0,04  
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Altın Gr. 1.061 1.061 1,35  
Cumhuriyet 7.073 7.180 59,00  
Tam 7.037 7.155 21,00  
Yarım 3.417 3.498 10,00  
Çeyrek 1.709 1.748 5,00  
Gümüş.Ons 21,92 21,95 -0,04  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 -0,00  
B. Petrol 91,58 91,58 -1,56  
Seans Raporu 12:58
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