***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.11.2022 11:39
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 İç Kapı No:40 Sarıyer/İstanbul 0212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 0212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080041
BIST
12:584.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,87
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:5818,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:5819,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1482
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:581.062,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.062,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BRLSM
|22,22
|155.433.230
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|176.862.753
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|674.303.551
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|38.467.478
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|165.295.030
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|582.549.322
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|370.840
|% -6,73
|
|KAPLM
|107,90
|6.080.581
|% -4,93
|
|TMPOL
|30,64
|28.595.541
|% -4,84
|
|THYAO
|110,20
|6.063.341.781
|% 0,46
|
|ASELS
|42,00
|3.787.240.531
|% 0,72
|
|ODAS
|11,77
|3.239.696.355
|% -1,01
|
|EREGL
|36,96
|3.224.660.166
|% -1,02
|
|PETKM
|14,98
|2.931.168.492
|% -1,83
|
|ALBRK
|2,80
|763.471.480
|% 9,80
|
|ODAS
|11,77
|3.239.696.355
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,28
|614.110.012
|% -1,30
|
|EKGYO
|5,56
|1.416.827.879
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,33
|2.090.326.413
|% 0,76
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6113
|% 0,04
|
|Euro
|19,3585
|19,3687
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,9365
|22,0465
|% 0,61
|
|Frank
|19,7259
|19,8448
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,43
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.073
|7.180
|59,00
|
|Tam
|7.037
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.417
|3.498
|10,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,58
|91,58
|-1,56
|