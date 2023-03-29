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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.03.2023 11:17
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 22.03.2023
Değerleme Kuruluşları BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun öncelikli hedefi Bisu mobil uygulaması ile perakende ve hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarına yatırım yapmaktır. Ayrıca borsada işlem görmeyen ve halka açık olmayan, yüksek büyüme vadeden, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir. Fon stratejisi gereği, birden fazla girişim şirketine yatırım yapabilir. Yatırım yapılan şirketlerin ağırlıklı olarak belirli bir ürün geliştiren, katma değer yaratan, patent sahibi olan teknoloji şirketleri olması hedeflenmektedir. Yatırım yapılacak şirketlerin değerlendirilmesi ve seçiminde öncelikli olarak esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, istihdam yaratmak, küreselde ölçeklenebilme ve ihracat potansiyeline sahip olmak, çevreye duyarlı bir yönetim politikasına sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik kriterlerine uyum ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa satış olacaktır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 %0,00548 2 %2 20 %20

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 24.05.2022 14 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 24.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 2 LİSANSI

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK ILIKCAN 08.04.2022 SAMPAŞ GENEL KOORDİNATÖR VE İCRA KURULU ÜYESİ ,İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KADİR AYIK 08.04.2022 İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİREKTÖR, İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ABDURRAHMAN KILIÇ 13.03.2023 MASTRA PARTNERS KURUCU ORTAĞI SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR AYIK İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİREKTÖR, İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR 16 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür 0212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129022


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Yarım 4.014 4.047 -29,00  
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