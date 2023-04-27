***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSELÇUK ILIKCAN 08.04.2022 SAMPAŞ GENEL KOORDİNATÖR VE İCRA KURULU ÜYESİ ,İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİABDURRAHMAN KILIÇ 13.03.2023 MASTRA PARTNERS KURUCU ORTAĞI SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFatma Güneş Muhasebe Yönetmeni 0212 329 32 65 fatmagunes@integralyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141591BIST