***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2023 12:58
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK ILIKCAN 08.04.2022 SAMPAŞ GENEL KOORDİNATÖR VE İCRA KURULU ÜYESİ ,İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ABDURRAHMAN KILIÇ 13.03.2023 MASTRA PARTNERS KURUCU ORTAĞI SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI, SERMAYE PİYASASI KURULU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatma Güneş Muhasebe Yönetmeni 0212 329 32 65 fatmagunes@integralyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141591
BIST
15:404.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,42
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4019,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4021,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:401.240,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.240,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:40
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.713.619
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.429.839
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.154.358
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,01
|60.569.591
|% -6,88
|
|PAGYO
|23,96
|7.617.300
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.575.239
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,85
|2.748.488.961
|% 6,34
|
|THYAO
|131,70
|2.569.530.867
|% 1,31
|
|EREGL
|32,80
|1.603.776.683
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.601.894
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,96
|720.703.950
|% 1,63
|
|AKFYE
|13,03
|920.013.317
|% 7,15
|
|ISCTR
|11,31
|761.680.556
|% 0,89
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4307
|19,4348
|% 0,13
|
|Euro
|21,4214
|21,4352
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1250
|24,2460
|% -0,09
|
|Frank
|21,6043
|21,7344
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,61
|0,07
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem