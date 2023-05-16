***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.05.2023 10:31
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 24.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 2 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151611
BIST
11:314.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -24,37
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3119,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3121,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1376
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:311.273,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:29
|AVHOL
|30,88
|6.092.748
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.600.091
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|407.214.040
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|316.485.644
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.199.757
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.329.000
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|BIMAS
|151,90
|2.823.800.307
|% -4,82
|
|THYAO
|129,40
|1.822.704.846
|% 4,02
|
|GARAN
|27,62
|1.461.725.183
|% -7,32
|
|SAHOL
|37,48
|835.842.711
|% -1,63
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|EKGYO
|6,07
|509.128.898
|% 2,36
|
|KATMR
|1,16
|67.971.603
|% 0,00
|
|GARAN
|27,62
|1.461.725.183
|% -7,32
|
|KOZAL
|17,90
|655.006.063
|% 2,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6941
|19,7142
|% 0,30
|
|Euro
|21,4713
|21,5009
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,26
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:29
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
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