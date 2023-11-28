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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.11.2023 16:29
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Erkan MAKASCI 10.08.2023 İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ - GENEL MÜDÜR 25 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZEY 3 LİSANSI

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Erkan Makascı Genel Müdür 0212 329 32 65 emakasci@gmail.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220577


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SAMAT 39,22 58.439.995 % 9,98  
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Platin 926,30 931,81 % 0,66  
Paladyum 1.054,95 1.060,57 % 0,66  
Brent Pet. 80,29 80,29 % 0,66  
Altın Ons 2.022,83 2.023,11 % 0,66  
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