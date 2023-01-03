***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin işletme adı ve marka olarak 'İNTEGRAL PORTFÖY' ifadesinin kullanılmasına ilişkin başvuru talebimiz SPK'nın 02.01.2023 tarihli E-12233903-350.99-31134 nolu yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092695BIST