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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.07.2023 18:35
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 15/03/2023 tarih ve 2023/272 sayılı kararı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-36516 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, YMM/2768-257-2023/044 sayılı 28.07.2023 tarihli YMM Cüneyt MORGÜL tarafından hazırlanan Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile sermayenin mevcut durumunu yansıttığının tespitine,
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
      
Sermaye Artırımı ile ilgili olarak, sermaye artırımının tamamlandığını tevsik edici evraklarla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer yetkili mercilere başvurulmasına, sermaye artırımına ilişkin bilgilerin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde düzenlendiği şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176670


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