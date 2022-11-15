***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
15.11.2022 11:46
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080042
BIST
11:414.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 56,57
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:4118,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:4119,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1605
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:411.062,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.062,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|425.254.910
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|32.842.153
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|33.040.175
|% 9,92
|
|BRLSM
|22,20
|102.802.720
|% 9,90
|
|MNDRS
|9,91
|132.629.678
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|469.259.367
|% -9,97
|
|FENER
|62,75
|140.154.678
|% -5,00
|
|INVEO
|29,04
|117.756.921
|% -4,91
|
|INTEM
|97,10
|15.970.659
|% -4,80
|
|THYAO
|110,70
|4.382.833.591
|% 0,91
|
|ASELS
|42,16
|2.607.691.971
|% 1,10
|
|EREGL
|37,06
|2.281.716.732
|% -0,75
|
|PETKM
|14,95
|2.034.776.054
|% -2,03
|
|ODAS
|11,81
|1.924.171.431
|% -0,67
|
|EKGYO
|5,57
|1.078.751.671
|% -1,59
|
|SKBNK
|2,25
|383.398.553
|% -2,60
|
|ODAS
|11,81
|1.924.171.431
|% -0,67
|
|ALBRK
|2,66
|409.394.680
|% 4,31
|
|ISCTR
|9,33
|1.443.832.140
|% 0,76
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6114
|% 0,04
|
|Euro
|19,3661
|19,3763
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,9493
|22,0594
|% 0,67
|
|Frank
|19,7224
|19,8412
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.040
|7.166
|32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,42
|