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***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.03.2023 18:58
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür 07.02.2022 0 212 286 04 89 bilgi@integralportfoy.com.tr Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204899-301921

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPK nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dışarıdan hizmet alınabilir. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KADİR AYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet
OSMAN İLKER SAVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SELÇUK ILIKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet
KIVANÇ MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.02.2023 İcrada Görevli Değil Evet

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR AYIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Fatma Güneş Mali İşler Yönetmeni
Fetican Durakbaşı Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetmeni

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Kadir Ayık Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204899-301921




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121242


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