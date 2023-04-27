***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 15:42
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN İLKER SAVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SELÇUK ILIKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet
KIVANÇ MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.02.2023 İcrada Görevli Değil Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141681
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.238,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.238,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4316
|19,4360
|% 0,14
|
|Euro
|21,4221
|21,4507
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,09
|
|Frank
|21,6082
|21,7383
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1658
|5,1917
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.063
|9.259
|-43,00
|
|Yarım
|4.423
|4.527
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.274
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de