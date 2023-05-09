***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2023 13:24
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL DİCLE Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 03.05.2023 İcrada Görevli Müfettiş Evet Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Avukat Evet
SEMİH METİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Avukat Evet
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Aylin Doğan Uyum Görevlisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ayşegül Dicle Portföy Yöneticisi Müfettiş Müfettiş SERMAYE PİYASALARI KURULUŞU DÜZEY 3, SERMAYE PİYASALARI KURULUŞU TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 208591-309323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148539
BIST
13:524.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 45,98
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
13:5219,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
13:5221,4305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0262
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
13:521.273,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.273,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.274,42
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler13:52
|EGPRO
|53,50
|16.520.147
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.237.317
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.710.737
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.812.885
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|5.834.126
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|811.740.506
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|101.699.848
|% -9,98
|
|NETAS
|23,98
|95.078.360
|% -9,37
|
|UZERB
|156,20
|735.573
|% -8,01
|
|GENIL
|40,04
|48.639.955
|% -7,57
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|KCHOL
|86,70
|2.607.666.133
|% 7,57
|
|CWENE
|122,90
|2.440.299.276
|% -6,40
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|THYAO
|132,00
|1.810.798.847
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|YKBNK
|10,48
|1.642.526.353
|% 5,75
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|SKBNK
|2,32
|205.470.574
|% 3,57
|
|DOHOL
|9,04
|784.346.404
|% 1,57
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5116
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4215
|21,4262
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,5510
|24,6741
|% 0,07
|
|Frank
|21,7897
|21,9209
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1872
|5,2132
|% 0,06
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|9,87
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|5,84
|
|Cumhuriyet
|9.235
|9.375
|4,00
|
|Tam
|9.188
|9.422
|6,41
|
|Yarım
|4.547
|4.616
|0,00
|
|Çeyrek
|2.266
|2.301
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,04
|0,01
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,65
|