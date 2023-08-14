***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 15:32
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL DİCLE Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 03.05.2023 İcrada Görevli Müfettiş Evet Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Avukat Evet
SEMİH METİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Avukat Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERKAN MAKASCI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Aylin Doğan Uyum Görevlisi
Fatih Yaman Muhasebe Müdürü
Gökhan Gümüş Uyum Görevlisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185154
BIST