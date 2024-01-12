***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2024 10:41
***IGR*** İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Teftiş birimi
Araştırma birimi İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Bilgi sistemleri İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238803
BIST
'
13:307.844
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -51,82
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3030,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1112
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3032,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0327
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:301.974,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.974,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:30
|OZSUB
|27,50
|58.225.151
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.236.033
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.880.307
|% 9,93
|
|DOGUB
|20,26
|131.748.763
|% 9,75
|
|ETILR
|13,92
|29.187.681
|% 9,26
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,41
|105.461.535
|% -7,04
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|KRGYO
|36,96
|48.337.291
|% -6,67
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.617.078.522
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,50
|2.375.884.770
|% 3,83
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|567.742.118
|% -0,49
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0900
|30,0989
|% 0,37
|
|Euro
|32,9907
|32,9967
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,2644
|38,4562
|% 0,30
|
|Frank
|35,1197
|35,3313
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9998
|8,0400
|% 0,33
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|